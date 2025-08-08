Video Conte prova a parlare, ma il pubblico va in visibilio e lo travolge di cori

vedi letture

In serata è andata in scena la presentazione della squadra azzurra a Castel di Sangro, sul palco eventi in Piazza del Plebiscito. Nel momento in cui è stato presentato Antonio Conte, si è creato un fantastico siparietto con il pubblico. L'allenatore del Napoli ha impugnato il microfono per poter prendere la parola, ma il pubblico è andato in visibilio travolgendolo di cori: "Olè, olè, olè, mister!", e ancora "Siamo noi, siamoi noi, i Campioni dell'Italia siamo noi!"...

Per diversi minuti Conte non è riuscito a parlare, "interrotto" dal grande entusiasmo dei tifosi presenti. Di seguito il video.