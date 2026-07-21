Ufficiale Allegri out per influenza, in gruppo Alisson-Spinazzola: il report della SSC Napoli

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Napoli in campo nel pomeriggio a Dimaro. Allenamento intenso in Trentino. Ecco il report del club azzurro. "Dopo l'allenamento mattutino, gli azzurri sono scesi nuovamente in campo nel pomeriggio alla SKI.IT Arena di Dimaro. Il gruppo ha svolto riscaldamento e lavoro atletico in campo. Alisson e Spinazzola si sono allenati in gruppo. Mister Allegri non ha diretto la seduta per una sindrome influenzale".