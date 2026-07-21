Gutierrez, Marianucci e Hojlund si trattengono in campo: video-chiamate con gli affetti di casa
Il quinto giorno di ritiro del Napoli a Dimaro-Folgarida prosegue con una seduta pomeridiana interamente dedicata alla preparazione atletica. Sul campo di Carciato gli azzurri, per la prima volta dall'inizio del ritiro, hanno lavorato esclusivamente senza l'utilizzo del pallone, concentrandosi sulla parte fisica agli ordini dello staff tecnico.
Gutierrez, Marianucci e Hojlund si trattengono sul terreno di gioco
Al termine dell'allenamento, Miguel Gutierrez è l'ultimo a lasciare il campo di Carciato. Lo spagnolo continua una videochiamata passeggiando scalzo sul terreno di gioco, concedendosi qualche minuto di relax dopo la seduta. Presente anche Luca Marianucci, che resta sul campo camminando in ciabatte mentre parla al telefono, prima di rientrare insieme al resto della squadra, e Rasmus Hojlujd, anch'esso scalzo in video-chiamata.
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