Ufficiale Napoli-Arezzo, i convocati di Bucchi per l’amichevole a Dimaro: l’elenco

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Napoli-Arezzo, ecco i convocati di Bucchi per l'amichevole d'esordio del Napoli di Allegri.

La prima volta non si scorda mai e, come accaduto per quasi tutti gli allenatori che si sono alternati sulla panchina del Napoli negli ultimi quindici anni, anche Massimiliano Allegri farà il suo debutto alla SKI.IT Arena di Dimaro Folgarida. In vista dell'amichevole contro gli azzurri, l'Arezzo ha reso noto l'elenco dei calciatori convocati da Christian Bucchi per il ritiro di Rovetta, iniziato sabato 18 luglio.

L'elenco dei convocati dell'Arezzo

Portieri: Seculin, Nunziante, Serban, Trombini.

Difensori centrali: Gilli, Casarosa, Chiosa, Coppolaro, Illanes.

Terzini destri: De Col, Mena Martinez, Renzi.

Terzini sinistri: Coccia, Righetti.

Centrocampisti: Chierico, Cortesi, Ionita, Manes, Mawuli, Moreschini, Sala, Viviani.

Esterni: Pattarello, Sussi, Tavernelli, Varela.

Attaccanti: Capello, Cerri, Cianci, Cipriani, Ravasio.