Napoli-Arezzo, i convocati di Bucchi per l’amichevole a Dimaro: l’elenco
La prima volta non si scorda mai e, come accaduto per quasi tutti gli allenatori che si sono alternati sulla panchina del Napoli negli ultimi quindici anni, anche Massimiliano Allegri farà il suo debutto alla SKI.IT Arena di Dimaro Folgarida. In vista dell'amichevole contro gli azzurri, l'Arezzo ha reso noto l'elenco dei calciatori convocati da Christian Bucchi per il ritiro di Rovetta, iniziato sabato 18 luglio.
L'elenco dei convocati dell'Arezzo
Portieri: Seculin, Nunziante, Serban, Trombini.
Difensori centrali: Gilli, Casarosa, Chiosa, Coppolaro, Illanes.
Terzini destri: De Col, Mena Martinez, Renzi.
Terzini sinistri: Coccia, Righetti.
Centrocampisti: Chierico, Cortesi, Ionita, Manes, Mawuli, Moreschini, Sala, Viviani.
Esterni: Pattarello, Sussi, Tavernelli, Varela.
Attaccanti: Capello, Cerri, Cianci, Cipriani, Ravasio.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Genoa
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro