Napoli-Arezzo, grande attesa per il debutto a Dimaro con ADL: biglietti ancora in vendita

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Napoli-Arezzo, Allegri debutta a Dimaro: attesa per il primo test stagionale.

L'attesa è finita: alla SKI.IT Arena di Dimaro Folgarida è tutto pronto per il primo test del Napoli di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese farà il suo debutto sulla panchina azzurra nell'amichevole contro l'Arezzo, con calcio d'inizio alle ore 18 e diretta in pay per view su Sky, DAZN e OneFootball al costo di 9,99 euro. Cresce l’attesa dell’esordio e corre la vendita dei biglietti: i tagliandi sono ancora in vendita online e presso l’ufficio turistico del Comune di Dimaro. Un anno fa vinse l’Arezzo e nella gara d’esordio di Kevin De Bruyne in campo tra le fila toscane c’era il centrocampista Jacopo Dezi, un ex del Napoli e dei ritiri di Dimaro Folgarida.

I precedenti con l'Arezzo e il ricordo di Jacopo Dezi

In Val di Sole ha lavorato prima con Mazzarri nel 2012, nel secondo ritiro del Napoli in Val di Sole e poi con Sarri, condividendo gli allenamenti con campioni come Higuain, Mertens, Koulibaly, Insigne. C’è un ricordo anche più recente, Dezi era in campo l’anno scorso (proprio il 22 luglio) quando l’Arezzo vinse 2-0 contro il Napoli di Conte imballato per i carichi di lavoro dei primi giorni d’allenamento. A causa anche di un infortunio, a febbraio la scelta di iniziare una nuova vita: il corso da direttore sportivo e il ruolo di collaboratore tecnico del direttore sportivo Cutolo, cresciuto da calciatore nel vivaio del Napoli. Una scelta che si è rivelata anche propizia visto che l’Arezzo ha conquistato la promozione in serie B e si prepara con grande entusiasmo alla prossima stagione. La guida tecnica è Bucchi, riconfermato dopo la promozione e nel 2007 protagonista da ex centravanti del Napoli della cavalcata verso la serie A.