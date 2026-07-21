Foto Dimaro, Alisson e Spinazzola recuperano: sono in gruppo! Allegri influenzato

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Alisson Santos e Spinazzola tornano in gruppo, Allegri assente per influenza.

Alisson Santos e Leonardo Spinazzola tornano regolarmente a disposizione nel corso della seduta pomeridiana del quinto giorno di ritiro a Dimaro-Folgarida. I due azzurri, rimasti a riposo in mattinata esclusivamente a scopo precauzionale, hanno recuperato e sono scesi in campo con il resto del gruppo, prendendo parte all'allenamento senza particolari limitazioni.

Allegri ko per influenza, rinviato l'incontro con i tifosi

L'unica assenza del pomeriggio è quella di Massimiliano Allegri, costretto a saltare la seduta a causa di un attacco influenzale. Proprio per le condizioni del tecnico azzurro è stato rinviato a data da destinarsi anche l'incontro in programma con i tifosi in Piazza Madonna della Pace, durante il quale avrebbe dovuto presentare ufficialmente il proprio staff. Di seguito lo scatto catturato dai nostri inviati in Val di Sole.