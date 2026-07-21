Dimaro, Alisson e Spinazzola recuperano: sono in gruppo! Allegri influenzato
Alisson Santos e Leonardo Spinazzola tornano regolarmente a disposizione nel corso della seduta pomeridiana del quinto giorno di ritiro a Dimaro-Folgarida. I due azzurri, rimasti a riposo in mattinata esclusivamente a scopo precauzionale, hanno recuperato e sono scesi in campo con il resto del gruppo, prendendo parte all'allenamento senza particolari limitazioni.
Allegri ko per influenza, rinviato l'incontro con i tifosi
L'unica assenza del pomeriggio è quella di Massimiliano Allegri, costretto a saltare la seduta a causa di un attacco influenzale. Proprio per le condizioni del tecnico azzurro è stato rinviato a data da destinarsi anche l'incontro in programma con i tifosi in Piazza Madonna della Pace, durante il quale avrebbe dovuto presentare ufficialmente il proprio staff. Di seguito lo scatto catturato dai nostri inviati in Val di Sole.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Genoa
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro