Ufficiale Dimaro, ADL al fianco degli azzurri: il presidente seguirà il ritiro dal primo giorno

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De Laurentiis sarà a Dimaro con Allegri per l'inizio del ritiro del Napoli.

Aurelio De Laurentiis conferma ancora una volta la propria vicinanza alla squadra. Il presidente del Napoli sarà infatti presente fin dal primo giorno del ritiro di Dimaro-Folgarida, dove accompagnerà il nuovo allenatore Massimiliano Allegri e la squadra nell'avvio della preparazione estiva. Nell'anno del Centenario, il patron azzurro rinnova così il suo sostegno al gruppo, seguendo da vicino i primi passi della nuova stagione.

Dimaro aspetta il Napoli: il comunicato

"È ormai alle ultime battute il conto alla rovescia che si chiuderà venerdì mattina con l’arrivo a Dimaro Folgarida di squadra, staff tecnico e dirigenti de SSC Napoli, con il neoallenatore Massimiliano Allegri e il Presidente Aurelio De Laurentiis, per il primo pranzo allo Sport Hotel Rosatti, a conclusione del trasferimento da Napoli.

Nel pomeriggio alle 18.00 la squadra svolgerà il primo allenamento del ritiro per poi proseguire al ritmo di due al giorno, escluse le giornate dove sono a calendario le amichevoli con Arezzo (mercoledì 22) e Carrarese (domenica 26)".