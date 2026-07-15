Foto Ritiro Dimaro, è tutto pronto: allenamenti, eventi e villaggio del Centenario

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Dimaro è pronta per il ritiro del Napoli: allenamenti, eventi, museo del Centenario e amichevoli.

Manca ormai pochissimo all'inizio del ritiro estivo del Napoli a Dimaro-Folgarida, dove venerdì arriveranno Massimiliano Allegri, Aurelio De Laurentiis, lo staff tecnico e la squadra per inaugurare ufficialmente la preparazione della stagione del Centenario. Dopo il trasferimento dalla Campania e il primo pranzo allo Sport Hotel Rosatti, gli azzurri scenderanno in campo alle ore 18 per il primo allenamento, dando il via a un programma che prevede doppie sedute quotidiane, intervallate soltanto dalle amichevoli contro Arezzo e Carrarese. Nel frattempo il club ha aperto le prenotazioni gratuite per assistere agli allenamenti, partecipare alle sessioni di autografi e visitare la mostra dedicata ai cento anni di storia del Napoli.

Dimaro pronta ad accogliere il Napoli: villaggio, museo e servizi per i tifosi

Oggi SSC Napoli ha rilasciato i link per poter prenotare sia l’ingresso gratuito allo stadio in occasione del doppio allenamento quotidiano, sia per il rito degli autografi sul palco della SKI.IT Arena e sia per l’ingresso all’esposizione storica dei 100 anni della società. Indicate anche le aree di parcheggio veicoli predisposte per i tifosi che raggiungeranno in auto la Val di Sole: Questo l’indirizzo dove vi è anche tutto il calendario delle attività e tutti i dettagli operativi: https://sscnapoli.it/ritiro-estivo-dimaro-2026/. Completati inoltre la tribuna stampa, la rete Wi-Fi dedicata ai media, le due tribune che porteranno la capienza dello stadio oltre i duemila posti e la nuova palestra affacciata sui campi di allenamento. Anche Piazza Madonna della Pace è pronta a diventare il cuore degli eventi serali con incontri dedicati alla squadra, proiezioni cinematografiche e la finale del Mondiale FIFA 2026 sul maxischermo. Restano già disponibili anche i biglietti per le amichevoli contro Arezzo e Carrarese, acquistabili online e presso l'ufficio turistico di Dimaro.