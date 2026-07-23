Gilmour, secondo giorno di lavoro a Dimaro: i tifosi gli intonano un coro
Il centrocampista scozzese Billy Gilmour ha svolto una seduta individuale sul campo di Carciato ed è stato accolto dall'affetto dei sostenitori azzurri.
Segnali positivi per Billy Gilmour nel settimo giorno di ritiro del Napoli. Il centrocampista scozzese è tornato sul terreno di gioco di Carciato, dove ha svolto una seduta personalizzata insieme a un preparatore atletico al termine dell'allenamento del resto della squadra.
L'affetto dei tifosi per Gilmour
Per Gilmour, ancora alle prese con il recupero dall'infortunio, programma senza pallone composto da giri di campo e lavoro atletico. Dagli spalti, però, non è mancato il sostegno dei tifosi azzurri, che gli hanno dedicato il coro "Uno di noi, Gilmour uno di noi!". Il centrocampista ha risposto con un sorriso e un saluto, ringraziando i presenti a ogni passaggio davanti alla tribuna.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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