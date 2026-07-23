Ufficiale Dimaro 2026 day 7, allenamento solo al mattino: il programma di oggi

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Il programma del Napoli a Dimaro: allenamento, autografi, riposo e appuntamenti per i tifosi.

Il Napoli prosegue il ritiro estivo a Dimaro-Folgarida con un programma diverso dal solito nella giornata di giovedì 23 luglio. Gli azzurri di Massimiliano Allegri sosterranno una sola seduta di allenamento, in programma alle ore 10:00, mentre nel pomeriggio è previsto il riposo per la squadra. Al termine della sessione mattutina spazio al tradizionale appuntamento con gli autografi, con due calciatori azzurri che incontreranno i tifosi presenti.

Summer Village, biglietti per Napoli-Carrarese e Comedy Show in serata

Per tutta la giornata sarà aperto il Napoli Summer Village presso il Centro Sportivo di Dimaro (dalle 10:00 alle 13:30 e dalle 15:00 alle 19:30), con attività dedicate alle famiglie, l'Official Store SSC Napoli e l'area espositiva dei memorabilia del club. Alle 16 conferenza stampa del ds Giovanni Manna. La giornata si concluderà alle 21:00, in Piazza Madonna della Pace, con l'Allert Comedy Show che vedrà protagonisti Vincenzo Comunale, Davide Di Lorenzo, Raffaele Nolli e Adriano Sacchettini.