Ufficiale Dimaro, cambio di programma per domani: niente allenamento nel pomeriggio

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Il Napoli osserverà un pomeriggio di riposo: annullata la seduta prevista a Dimaro.

Dopo la prima amichevole estiva contro l'Arezzo, cambia il programma del ritiro del Napoli a Dimaro-Folgarida. Lo staff tecnico di Massimiliano Allegri ha deciso di non svolgere l'allenamento pomeridiano previsto per domani, concedendo alla squadra una mezza giornata senza attività sul campo.

Solo la seduta mattutina nel programma degli azzurri

Gli azzurri si alleneranno regolarmente soltanto al mattino, mentre nel pomeriggio non è prevista alcuna seduta alla SKI.IT Arena di Carciato. Una scelta legata alla gestione dei carichi di lavoro dopo il primo test stagionale e in vista della prosecuzione del ritiro in Val di Sole. Alle ore 16 è inoltre prevista la conferenza stampa del direttore sportivo Giovanni Manna.