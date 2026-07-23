Dimaro, oggi parla Manna: segui la conferenza in diretta su Tutto Napoli e Radio Tutto Napoli
Alle 16 la conferenza di Giovanni Manna: diretta testuale, video e radio su Tutto Napoli.
Appuntamento da non perdere per i tifosi azzurri. Alle ore 16:00 il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, incontrerà la stampa dal ritiro di Dimaro-Folgarida per fare il punto sulla preparazione estiva, sul mercato e sui temi più caldi del momento in casa azzurra.
Diretta testuale, video e radio dell'evento
Potrete seguire la conferenza stampa di Giovanni Manna in diretta testuale e video su Tutto Napoli, con aggiornamenti in tempo reale su tutte le dichiarazioni del direttore sportivo. L'evento sarà trasmesso anche su Radio Tutto Napoli, con approfondimenti e commenti dedicati per non perdere neanche un passaggio dell'incontro con la stampa.
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Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
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