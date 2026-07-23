Che fatica a Dimaro! Mattinata di lavoro atletico, Marianucci tra i più provati
Il settimo giorno di ritiro a Dimaro-Folgarida è stato dedicato quasi esclusivamente alla preparazione atletica. Dopo una prima parte di lavoro svolta in palestra, gli azzurri sono scesi in campo per una seduta particolarmente intensa agli ordini dello staff di Massimiliano Allegri, impegnati in corsa di fondo e ripetute. Carichi di lavoro elevati che hanno messo a dura prova l'intero gruppo, motivo per cui il programma odierno non prevede l'allenamento pomeridiano, lasciando spazio al recupero.
Marianucci tra i più affaticati, pomeriggio di riposo per il gruppo
Tra i calciatori che hanno accusato maggiormente la fatica c'è stato Luca Marianucci. Il difensore azzurro, infatti, negli ultimi secondi della corsa di fondo ha perso contatto con il proprio gruppetto, pagando lo sforzo dell'intenso lavoro atletico. Nessun problema fisico particolare, ma soltanto i segni di una seduta molto impegnativa che ha richiesto il massimo sforzo a tutta la squadra prima del meritato pomeriggio di riposo. Di seguito gli scatti dai nostri inviati in Val di Sole.
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