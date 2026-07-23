Ufficiale Infortuni Buongiorno-Lucca, il bollettino del club: intervento riuscito e esito esami dell’attaccante

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Operazione riuscita per Buongiorno, Lucca riporta una lieve lesione al legamento della caviglia.

La SSC Napoli ha diffuso un doppio aggiornamento sulle condizioni di Alessandro Buongiorno e Lorenzo Lucca. Il difensore azzurro è stato operato con successo nella giornata di oggi, mentre l'attaccante si è sottoposto agli esami strumentali dopo l'infortunio rimediato nell'amichevole disputata ieri.

Il Comunicato ufficiale

"Alessandro Buongiorno si è sottoposto oggi, presso la clinica Jean Mermoz Prívate Hospital di Lione, a intervento chirurgico di riparazione della radice del menisco mediale del ginocchio destro. L'operazione è perfettamente riuscita. Dopo un periodo di immobilizzazione, Buongiorno inizierà la riabilitazione.

Dopo l'infortunio di ieri in amichevole, Lorenzo Lucca si è sottoposto a esami diagnostici che hanno evidenziato una distrazione di basso grado del legamento peroneo-astragalico anteriore".