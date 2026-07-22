Foto Dimaro, esposto anche il trofeo internazionale dimenticato: gli azzurri furono gli ultimi vincitori

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Nel 1976 il Napoli conquistò la Coppa di Lega Italo-Inglese, ultima edizione del torneo.

La storia del Napoli custodisce un trofeo internazionale spesso dimenticato ma dal valore simbolico unico. Gli azzurri sono infatti gli ultimi vincitori della Coppa di Lega Italo-Inglese, competizione da non confondere con la Coppa Anglo-Italiana o con la Coppa Italo-Inglese Semiprofessionisti. Il torneo, disputato soltanto in cinque edizioni tra gli anni Sessanta e Settanta, non è mai più stato organizzato dopo il successo partenopeo del 1976, rendendo il Napoli il detentore assoluto della manifestazione.

Il trionfo del 1976: dalla Coppa Italia al successo contro il Southampton

Il 1976 fu una stagione indimenticabile per il Napoli, capace di centrare uno storico "double". A giugno gli azzurri conquistarono la seconda Coppa Italia della loro storia, travolgendo l'Hellas Verona 4-0 nella finale dell'Olimpico grazie alla doppietta di Beppe Savoldi, al gol di Giorgio Braglia e all'autorete di Alberto Ginulfi. Il cammino fu impeccabile: dieci partite senza sconfitte, in una formula molto diversa da quella attuale, con due gironi prima dell'atto conclusivo.

Pochi mesi dopo arrivò anche il secondo trofeo internazionale della storia del club. La Coppa di Lega Italo-Inglese metteva di fronte la vincitrice della Coppa Italia e quella della FA Cup, il Southampton. Dopo la sconfitta per 1-0 subita all'andata il 21 settembre 1976 al The Dell Stadium, il Napoli allenato dal ritrovato Bruno Pesaola ribaltò tutto nella gara di ritorno del 14 novembre davanti a un San Paolo gremito, imponendosi con una prestazione travolgente nella ripresa. Quel successo consegnò agli azzurri un trofeo dal design simile a quello di Wimbledon e un primato ancora oggi intatto: il Napoli resta l'ultimo club ad aver alzato al cielo la Coppa di Lega Italo-Inglese.