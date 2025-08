Foto Il Brest atterra a Pescara: domani il test amichevole col Napoli

Domani alle 19 il Napoli di Antonio Conte sarà in campo a Castel di Sangro per la prima amichevole del ritiro in Abruzzo. I campioni d'Italia affronteranno allo Stadio Teofilo Patini il Brest, club che milita in Ligue1.

La squadra francese è atterrata nel pomeriggio a Pescara, per poi raggiungere in pullman l'Alto Sangro. Di seguito le immagini dello sbarco in Abruzzo, pubblicate sui propri social dal club transalpino.