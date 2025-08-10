Il Napoli cala il poker col Sorrento! McTominay si riprende la scena, centravanti entrambi a segno

vedi letture

Il Napoli cala il poker contro il Sorrento, i campioni d'Italia nel quarto test amichevole del ritiro di Castel di Sangro s'impogono nel derby campano 4-0. I campioni d'Italia partono forte anche stamattina e nel giro di 22' mettono in ghiaccio la partita. Apre le marcature Lorenzo Lucca con il suo colpo migliore del suo repertorio, sul cross morbido di Spinazzola il centravanti ex Udinese spinge la palla in rete da pochi passa sfruttando la sua stazza e anticipando il suo marcatore.

Raddoppio azzurro con Scott McTominay che ginganteggia in area avversaria: dribbling stretto e piatto chirurgico di destro che s'insacca sul palo all'angolino del palo opposto. Ritmi più bassi dopo il cooling breack, ma Napoli sempre pericolo che controlla il match. Nella ripresa calano un po' i ritmi per il gran caldo ma non cambia il canovaccio del match. I cambi si fanno trovare pronti e su una sortita sulla destra del nuovo entrato Vergara, arriva il gol del 3-0 di Hasa, bravo a inserirsi in area e battere il Sorrento con un diagonale di destro. Nei minuti finale Lukaku sfrutta il cross basso di Zanoli e di sinistro cala il poker.