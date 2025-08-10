Video

Il ritorno di McFratm! Lo scozzese fa centro con una gran giocata: le immagini

Oggi alle 15:00Ritiro Napoli
di Antonio Noto

Il Napoli cala il poker contro il Sorrento nel quarto test amichevole del ritiro di Castel di Sangro, gli azzurri vincono il derby campano 4-0. Autore della seconda rete Scott McTominay, che torna titolare e alla rere dopo una bellissima giocata individuale. Dribbling in area e colpo da biliardo di destro che s'insacca sul secondo palo non lasciando scampo al portiere dei rossoneri. Di seguito le immmagini tratte dagli highlights messi a disposizione dalla SSCNapoli.