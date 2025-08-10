Video
Il ritorno di McFratm! Lo scozzese fa centro con una gran giocata: le immagini
Il Napoli cala il poker contro il Sorrento nel quarto test amichevole del ritiro di Castel di Sangro, gli azzurri vincono il derby campano 4-0. Autore della seconda rete Scott McTominay, che torna titolare e alla rere dopo una bellissima giocata individuale. Dribbling in area e colpo da biliardo di destro che s'insacca sul secondo palo non lasciando scampo al portiere dei rossoneri. Di seguito le immmagini tratte dagli highlights messi a disposizione dalla SSCNapoli.
Pubblicità
Ritiro Napoli
Copertina FocusGutierrez è tutto ciò che serve al Napoli: i tre grandi pro del terzino scuola Real di Davide Baratto
Le più lette
Prossima partita
23 ago 2025 18:30
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Sassuolo
|Napoli
In primo piano
Beukema a Sky: "Caricato tanto, ora si vedono i frutti. Mi piace difendere così. De Bruyne? Insieme facciamo tanti scherzi"
Napoli-Sorrento 4-0, le pagelle: brilla il centrocampo! McTominay dominante, non sbagliano i due centravanti
Redazione Tutto Napoli.netRileggi liveNapoli-Girona 3-2 (Di Lorenzo 5', De Bruyne 16', 23', Stuani 34', 42'): finisce qui
Antonio NotoUfficialeNapoli-Girona, annunciate le formazioni: c’è Meret e tridente con Neres a sinistra!
Antonio NotoRileggi livePresentazione squadra: rivivi l'evento con le parole di Conte, Di Lorenzo e Oriali
Fabio TarantinoDe Bruyne a Dazn: "Napoli? Ho deciso due giorni prima di firmare! Tante offerte, decisivo un confronto..."
Antonio NotoRileggi liveCastel di Sangro, 14mila presenze al giorno! Sindaco: "Risultato storico!", pres. Abruzzo: "Polemiche sterili, alimentano razzismo"
Arturo MinerviniRileggi liveMilinkovic-Savic in conferenza: "Da marzo sapevo del Napoli, volevo fortemente venire! Non mi sento né 1° né 2°”
Arturo MinerviniMcTominay: "Scudetto non ha cambiato nulla, amma fatica’...always! Su De Bruyne e le amichevoli..."
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com