Foto Castel di Sangro, la novità più bella del ritiro: Neres in gruppo col pallone (con De Bruyne)

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Ritiro 2026, le ultimissime sul ritorno di Neres e De Bruyne

Arrivano conferme importanti su alcuni dei recuperi più attesi. Dopo i segnali incoraggianti arrivati ieri con una breve seduta atletica, Kevin De Bruyne e David Neres hanno finalmente ritrovato il gruppo, partecipando all'allenamento con il pallone e prendendo parte anche alle partitelle prima a campo ridotto e poi a campo intero insieme al resto della squadra.

Neres, il rientro tanto atteso

Un passo avanti significativo per entrambi i giocatori. Ma se per De Bruyne si tratta di una tappa fondamentale nel mettersi al pari dei compagni e ritrovare il miglior ritmo, la buona notizia arriva soprattutto per il brasilianoche non aveva ancora preso parte a nessuna seduta in questi due ritiri estivi. Il suo ritorno rappresenta un'ottima notizia per Allegri in vista dell'inizio della stagione. Ora dovrà crescere di condizione e brillantezza per insidiare la titolarità di Politano.