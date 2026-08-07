Castel di Sangro, al Patini presenti anche gli agenti di Allegri (e Gabriel Jesus) e Anguissa
Presenze interessanti allo stadio Teofilo Patini durante l'ottavo giorno del ritiro del Napoli a Castel di Sangro. In occasione dell'allenamento pomeridiano della squadra di Massimiliano Allegri sono stati infatti avvistati Maxime Nana, agente di Frank Anguissa, e Giovanni Branchini, procuratore dello stesso tecnico azzurro. Due visite che inevitabilmente attirano l'attenzione in una fase particolarmente delicata del calciomercato.
Branchini al Patini: è anche l'agente di Gabriel Jesus per l'Italia
A incuriosire soprattutto è la presenza di Branchini, che per gli affari italiani cura anche gli interessi di Gabriel Jesus. Proprio nelle ultime ore Fabrizio Romano ha confermato i primi contatti tra il Napoli e l'entourage dell'attaccante brasiliano, che avrebbe dato la propria apertura a un eventuale trasferimento in azzurro. Prima di poter approfondire l'operazione, il club dovrà però fare spazio in attacco attraverso alcune cessioni. La presenza di Branchini a Castel di Sangro rappresenta dunque un dettaglio da registrare, pur senza poterla collegare necessariamente alla trattativa per il brasiliano.
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