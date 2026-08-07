Foto Castel di Sangro, al Patini presenti anche gli agenti di Allegri (e Gabriel Jesus) e Anguissa

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Giovanni Branchini e Maxime Nana sono presenti sugli spalti del Teofilo Patini di Castel di Sangro per assistere all'allenamento del Napoli.

Presenze interessanti allo stadio Teofilo Patini durante l'ottavo giorno del ritiro del Napoli a Castel di Sangro. In occasione dell'allenamento pomeridiano della squadra di Massimiliano Allegri sono stati infatti avvistati Maxime Nana, agente di Frank Anguissa, e Giovanni Branchini, procuratore dello stesso tecnico azzurro. Due visite che inevitabilmente attirano l'attenzione in una fase particolarmente delicata del calciomercato.

Branchini al Patini: è anche l'agente di Gabriel Jesus per l'Italia

A incuriosire soprattutto è la presenza di Branchini, che per gli affari italiani cura anche gli interessi di Gabriel Jesus. Proprio nelle ultime ore Fabrizio Romano ha confermato i primi contatti tra il Napoli e l'entourage dell'attaccante brasiliano, che avrebbe dato la propria apertura a un eventuale trasferimento in azzurro. Prima di poter approfondire l'operazione, il club dovrà però fare spazio in attacco attraverso alcune cessioni. La presenza di Branchini a Castel di Sangro rappresenta dunque un dettaglio da registrare, pur senza poterla collegare necessariamente alla trattativa per il brasiliano.