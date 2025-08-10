Napoli-Sorrento, scelta inedita per la fascia di capitano: tocca a Mazzocchi! Ecco il vice
Dopo dodici giorni di intenso lavoro nel ritiro in Alto Sangro, il Napoli di Antonio Conte torna in campo per la sua sesta amichevole estiva. L'appuntamento è per oggi, 10 agosto, alle ore 11 allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro, dove gli azzurri affronteranno il Sorrento, squadra che milita in Serie C.
Sarà l'occasione per vedere all'opera la squadra e le nuove idee tattiche di Conte. Per questa partita, la fascia di capitano sarà affidata a Pasquale Mazzocchi, con Leonardo Spinazzola che ricoprirà il ruolo di vice. Un test importante per continuare a oliare i meccanismi in vista dell'inizio della stagione.
LE FORMAZIONI UFFICIALI
NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Mazzocchi, Marianucci, Beukema, Spinazzola; Hasa, Gilmour, McTominay; Neres, Lucca, Lang
SORRENTO: De Sorbo; Fusco, D'Ursi, Cuccurullo, Plescia, Solcia, Franco, Cangianiello, Di Somma, Paglino, Colombini
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Sassuolo
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro