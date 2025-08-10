Ufficiale Napoli-Sorrento, scelta inedita per la fascia di capitano: tocca a Mazzocchi! Ecco il vice

Dopo dodici giorni di intenso lavoro nel ritiro in Alto Sangro, il Napoli di Antonio Conte torna in campo per la sua sesta amichevole estiva. L'appuntamento è per oggi, 10 agosto, alle ore 11 allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro, dove gli azzurri affronteranno il Sorrento, squadra che milita in Serie C.

Sarà l'occasione per vedere all'opera la squadra e le nuove idee tattiche di Conte. Per questa partita, la fascia di capitano sarà affidata a Pasquale Mazzocchi, con Leonardo Spinazzola che ricoprirà il ruolo di vice. Un test importante per continuare a oliare i meccanismi in vista dell'inizio della stagione.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Mazzocchi, Marianucci, Beukema, Spinazzola; Hasa, Gilmour, McTominay; Neres, Lucca, Lang

SORRENTO: De Sorbo; Fusco, D'Ursi, Cuccurullo, Plescia, Solcia, Franco, Cangianiello, Di Somma, Paglino, Colombini