Foto Raddoppia De Bruyne! Prima rete in azzurro per il fuoriclasse belga!

Il Napoli raddopia al 16' con Kevin De Bruyne, che realizza la sua prima rete col Napoli! Azione tutta di prima. Lobotka pesca Lukaku in area con un tocco delizioso, Big Rom anche lui al volo apparecchia per De Bruyne che all'altezza del dischetto schiaccia col destro e infila Gazzaniga.

