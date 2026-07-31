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Ritiro Castel di Sangro, oggi doppia seduta di allenamento: il programma
Il Napoli è arrivato ieri sera a Castel di Sangro, dove resterà fino al 13 agosto per la seconda parte della preparazione estiva. La squadra di Massimiliano Allegri sosterrà oggi una doppia seduta di allenamento allo stadio Teofilo Patini, visibile in diretta su RadioTuttoNapoli. Di seguito il programma completo e gli orari:
Venerdì 31 luglio
Ore 10:00: allenamento
Ore 17:30: allenamento
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Ritiro Napoli
Copertina UfficialeRitiro Castel di Sangro: amichevoli, allenamenti ed eventi, info e come prenotarsi di Fabio Tarantino
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