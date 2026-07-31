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Ritiro Castel di Sangro, oggi doppia seduta di allenamento: il programma

Ritiro Castel di Sangro, oggi doppia seduta di allenamento: il programma
Oggi alle 07:00Ritiro Napoli
di Francesco Carbone

Il Napoli è arrivato ieri sera a Castel di Sangro, dove resterà fino al 13 agosto per la seconda parte della preparazione estiva. La squadra di Massimiliano Allegri sosterrà oggi una doppia seduta di allenamento allo stadio Teofilo Patini, visibile in diretta su RadioTuttoNapoli. Di seguito il programma completo e gli orari:

Venerdì 31 luglio

Ore 10:00: allenamento

Ore 17:30: allenamento