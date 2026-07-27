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Report dell'ultimo allenamento a Dimaro: una buona notizia per Milinkovic

Report dell'ultimo allenamento a Dimaro: una buona notizia per MilinkovicTuttoNapoli.net
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Oggi alle 12:30Ritiro Napoli
di Arturo Minervini
Vanja Milinkovic-Savic ha lavorato regolarmente insieme ai compagni

Dopo l'amichevole disputata contro la Carrarese, il Napoli ha fatto ritorno in campo per sostenere l'ultima seduta di allenamento del ritiro estivo alla SKI.IT Arena di Dimaro. La squadra di Massimiliano Allegri ha svolto una sessione prevalentemente dedicata al lavoro aerobico, con esercitazioni finalizzate a mantenere alta l'intensità fisica e a favorire il recupero dopo l'impegno amichevole.

Napoli, Milinkovic-Savic torna in gruppo

Buone notizie anche dall'infermeria: Vanja Milinkovic-Savic ha lavorato regolarmente insieme ai compagni, prendendo parte all'intera seduta in gruppo. Un segnale positivo in vista del prosieguo della preparazione estiva, con gli azzurri pronti a lasciare Dimaro e a proseguire il percorso di avvicinamento alla nuova stagione con prossima tappa a Castel di Sangro.