Castel di Sangro, Allegri pronto ad allenare De Bruyne: è convinto di una cosa

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Allegri ritrova i big a Castel di Sangro: attesi De Bruyne, Lukaku e McTominay.

Dopo la conclusione della prima parte del ritiro di Dimaro-Folgarida, il Napoli si prepara a ripartire da Castel di Sangro, dove Massimiliano Allegri potrà contare sul calore di migliaia di tifosi azzurri. Come sottolinea Il Roma, il tecnico toscano riceverà un'accoglienza ancora più calorosa rispetto a quella vissuta in Trentino, con una massiccia presenza di sostenitori fino al termine del ritiro, fissato per il 13 agosto.

Allegri ritrova i nazionali e valuta la rosa

Nella seconda fase della preparazione estiva, Allegri avrà finalmente a disposizione diversi giocatori rientrati dagli impegni internazionali. Tra questi figurano Scott McTominay, Mathías Olivera, Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku, che si aggregheranno al gruppo in vista dell'inizio della stagione. Secondo il quotidano, il ritiro abruzzese rappresenterà un momento importante per valutare gli equilibri della rosa e verificare l'inserimento dei nuovi arrivati, con particolare attenzione a De Bruyne, sul quale il tecnico ripone grande fiducia, convinto che possa adattarsi rapidamente al calcio italiano e diventare un punto di riferimento in una stagione ricca di impegni.