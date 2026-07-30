Ritiro Napoli in Abruzzo: svelata la cifra incassata dal Napoli

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Il quotidiano svela le cifre dell'accordo per Castel di Sangro e gli obiettivi in termini di presenze turistiche per l'estate 2026.

Il ritiro estivo del Napoli a Castel di Sangro continua a rappresentare un investimento strategico per il territorio abruzzese. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna de Il Mattino, la Regione Abruzzo avrebbe stanziato oltre 1 milione e 700mila euro per ospitare gli azzurri nell'estate 2026. Una cifra che, spiega il quotidiano, trova giustificazione nei numeri registrati negli ultimi anni: l'obiettivo è infatti superare le 200mila presenze complessive della scorsa edizione, proseguendo il trend di crescita che ha fatto segnare un +35% di presenze turistiche nell'Alto Sangro e un +55% nella sola Castel di Sangro fino al 2025.

Attesi i big del Napoli e tre test internazionali

Oltre all'impatto economico sul territorio, Il Mattino sottolinea anche l'importanza sportiva del secondo ritiro estivo del Napoli. In Abruzzo, infatti, sono attesi i reduci dal Mondiale Scott McTominay, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Noa Lang e Mathías Olivera, che raggiungeranno progressivamente il gruppo di Massimiliano Allegri. Ad attenderli ci saranno anche tre amichevoli internazionali contro Osasuna, Celta Vigo e Aris Salonicco, considerate dal quotidiano un banco di prova fondamentale per mettere minuti nelle gambe e preparare al meglio l'inizio della nuova stagione.