Foto Ritiro Castel di Sangro, inaugurato il museo della storia azzurra: presente Valentina DL

vedi letture

Anche il sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso, ha partecipato all'evento: "Patrimonio che appartiene a tutto il calcio italiano".

Un viaggio attraverso cento anni di storia, imprese, campioni e trofei che hanno reso il Napoli uno dei club più prestigiosi del panorama calcistico nazionale e internazionale. È stato inaugurato questa mattina, all’interno del Palazzetto dello Sport di Castel di Sangro (L'Aquila), il Museo della Storia del Napoli, allestito nell’ambito del ritiro estivo della SSC Napoli e visitabile gratuitamente fino al prossimo 13 agosto, ultimo giorno della permanenza della squadra in Abruzzo.

Ad aprire ufficialmente l’esposizione è stata Valentina De Laurentiis, alla presenza del sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso, che ha poi accompagnato in visita il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, insieme al consigliere comunale con delega allo Sport Simon Luca Raffone.

Il percorso espositivo ripercorre le pagine più significative della storia del club partenopeo attraverso coppe, trofei, maglie storiche, cimeli e memorabilia originali, raccontando le grandi vittorie dell’epoca di Diego Armando Maradona fino ai successi conquistati negli ultimi anni sotto la presidenza di Aurelio De Laurentiis.

“Il museo della storia del Napoli - ha dichiarato il sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso - rappresenta un ulteriore tassello di un progetto che, anno dopo anno, continua ad arricchirsi di contenuti. Abbiamo sempre lavorato affinché il ritiro fosse molto più di una semplice preparazione precampionato e anche questa esposizione ne è la dimostrazione. Offrire ai tifosi la possibilità di ripercorrere un secolo di storia attraverso trofei, maglie e cimeli significa trasformare la permanenza a Castel di Sangro in una esperienza ancora più completa. È di fatto una iniziativa che qualifica ulteriormente il nostro programma estivo e consolida un rapporto con il Napoli che continua a crescere, producendo valore per il territorio e per l’intero Abruzzo”.

L’iniziativa si inserisce nel ricco calendario di appuntamenti organizzati in occasione del ritiro estivo della SSC Napoli, confermando Castel di Sangro sede della preparazione della squadra azzurra, ma luogo di promozione della sua storia, della sua identità e del legame con milioni di tifosi.