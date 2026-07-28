Castel di Sangro, tutto pronto per accogliere il Napoli: Regione Abruzzo pagherà 1.7mln al club!

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Castel di Sangro attende il Napoli: Caruso prevede un'affluenza record per il ritiro estivo.

Archiviata la prima parte della preparazione a Dimaro-Folgarida e dopo tre giorni di riposo concessi da Massimiliano Allegri, il Napoli è pronto a riprendere gli allenamenti a Castel di Sangro. Gli azzurri saranno in Abruzzo dal 30 luglio al 13 agosto per la seconda fase del ritiro estivo, con un'affluenza di tifosi che si preannuncia ancora una volta molto elevata, soprattutto nell'anno del Centenario del club.

Caruso: "Flusso turistico imponente". E rilancia sui numeri del ritiro

Il sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso, ha assicurato che la macchina organizzativa è pronta ad accogliere squadra e tifosi. "La nostra macchina organizzativa è ben oleata e soprattutto conosce nei minimi dettagli le esigenze del Napoli, dei tifosi e anche dei turisti. Questo ritiro 2026 si caratterizzerà per unna mole di flusso turistico verso l’Alto Sangro davvero imponente", ha dichiarato a Newsdellavalle.

Nelle scorse settimane il primo cittadino ad AbruzzoWeb è tornato anche sulle polemiche relative ai costi dell'accordo tra Regione Abruzzo e Napoli: "Alla luce del fatto che fatto che la Regione Abruzzo ha sottoscritto un accordo che prevede un pagamento a favore della società di 1.220.000 euro nel 2024, 1.793.792 euro nel 2025 e di 1.793.792 euro nel 2026. Nel 2024 è stato inoltre annunciato il rinnovo anticipato del contratto per il ritiro estivo, con un accordo valido per ulteriori sei anni, portando la scadenza al 2032. I numeri registrati nelle ultime edizioni confermano la crescita costante dell’iniziativa, culminata nel 2025 con oltre 200 mila presenze. Un risultato che l’amministrazione comunale ritiene possa essere ulteriormente superato nell’anno del centenario azzurro".