Ufficiale
Castel di Sangro, lavoro aerobico ad alta intensità: il report
Il Napoli torna in campo a Castel di Sangro: seduta pomeridiana dedicata al lavoro aerobico intenso.
Dopo l'allenamento svolto in mattinata, il Napoli è tornato in campo nel pomeriggio allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro per proseguire la preparazione estiva agli ordini di Massimiliano Allegri. Gli azzurri continuano a mettere benzina nelle gambe in vista dei primi impegni ufficiali della nuova stagione.
Il report ufficiale della SSC Napoli
"Dopo l'allenamento di stamattina, gli azzurri sono tornati in campo nel pomeriggio allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro. Il gruppo è stato impegnato in un lavoro aerobico ad elevata intensità".
autore
Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
Pubblicità
Ritiro Napoli
Copertina LiveIl borsino del calciomercato: il Napoli sacrifica Gutierrez per sbloccare le entrate di Antonio Gaito
Le più lette
Prossima partita
22 ago 2026 20:45
Serie A Enilive 2026-2027
Serie A Enilive 2026-2027
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Genoa
|Napoli
In primo piano
Fabio TarantinoUfficialeRitiro Castel di Sangro: amichevoli, allenamenti ed eventi, info e come prenotarsi
Antonio NotoVideoAllegri: "Buon test, ecco la nota importante. De Bruyne? Non ha bisogno di valutazioni. Sul mercato..."
Redazione Tutto Napoli.netTuttonapoliNapoli fermo, lista strapiena: in 5 sono già fuori e acquisti solo Under?
Antonio NotoLiveDimaro 2026 day 6, seduta mattutina: Allegri recupera dall'influenza, attacco vs. difesa e piazzati. Out Hasa, si rivede Gilmour
Davide BarattoLiveRitiro Napoli, Vergara, Politano, Beukema, Alisson incontrano i tifosi: rivivi l'evento
Antonio NotoLiveDimaro 2026 day 2, seduta pomeridiana: esercitazioni possesso-pressione e partitella
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com