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Castel di Sangro, lavoro aerobico ad alta intensità: il report

Castel di Sangro, lavoro aerobico ad alta intensità: il report
Oggi alle 20:15Ritiro Napoli
di Antonio Noto
Il Napoli torna in campo a Castel di Sangro: seduta pomeridiana dedicata al lavoro aerobico intenso.

Dopo l'allenamento svolto in mattinata, il Napoli è tornato in campo nel pomeriggio allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro per proseguire la preparazione estiva agli ordini di Massimiliano Allegri. Gli azzurri continuano a mettere benzina nelle gambe in vista dei primi impegni ufficiali della nuova stagione.

Il report ufficiale della SSC Napoli

"Dopo l'allenamento di stamattina, gli azzurri sono tornati in campo nel pomeriggio allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro. Il gruppo è stato impegnato in un lavoro aerobico ad elevata intensità".