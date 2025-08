Foto Tre recuperati a lavoro dopo l'amichevole, con loro Vergara e Ambrosino

Lavoro supplementare per alcuni azzurri che sono scesi in campo nel secondo tempo nell'amichevole pareggiata 1-1 contro la Casertana. McTominay, Gilmour e Marianucci, si sono allenati dopo la partita impegnandosi in ripetute. Con loro anche Ambrosino e Vergara, che non hanno partecipato al match.

In precedenza il resto della squadra, che era in distinta ma che non ha preso parte al match. Ha fatto qualche esercizio di stretching nel cerchio di centrocampo. Questi gli azzurri che non hanno giocato contro la Casertana: Milinkovic-Savic, Ferrante, Buongiorno, De Bruyne, Rrahmani, Lucca, Beukema, Spinazzola, Lobotka, Lang e Raspadori. Di seguito le immagini raccolte dai nostri inviati.