Accordo a sorpresa Inter-Roma! 30mln per Luis Enrique e Marotta così va su Spence

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La trattativa tra Roma e Inter per Luis Henrique procede spedita. Secondo Sky Sport i due club hanno raggiunto una base di intesa per il trasferimento dell'esterno brasiliano, che non ha inciso più di tanto nella sua prima stagione interista, con un'operazione complessiva che si aggira sui 30 milioni di euro tra parte fissa e bonus.

Cosa manca per la fumata bianca e le alternative dell'Inter

Manca ancora un tassello fondamentale per la fumata bianca: il via libera dello stesso Luis Henrique, chiamato a dare il proprio assenso al trasferimento in giallorosso. In caso di uscita del brasiliano, l'Inter è già pronta a muoversi sul mercato per individuare il suo sostituto. Il primo nome sulla lista dei nerazzurri è quello di Djed Spence, terzino del Tottenham, per il quale sono già partiti i primi contatti tra le parti. Restano invece sullo sfondo, come alternative, i profili di Nico Gonzalez e Moussa Diaby.