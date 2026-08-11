Juan Jesus resta in Italia? L'Udinese ci pensa per sostituire Kristensen

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La partenza di Thomas Kristensen costringerà l'Udinese a muoversi subito sul mercato. Durante la preparazione i giovani della rosa hanno dato segnali positivi, con Bertola apparso più pronto rispetto a Palma e Abankwah, ma nessuno dei tre è ancora ritenuto in grado di prendersi stabilmente un posto da titolare. Da qui la valutazione, portata avanti da tempo dal club friulano, di inserire in rosa un centrale con più esperienza.

Juan Jesus, la pista a costo zero

Il nome in ascesa - riporta Il Messaggero Veneto - è quello di Juan Jesus, libero sul mercato dopo la fine del suo rapporto con il Napoli. Il difensore brasiliano conosce bene la Serie A e garantirebbe una soluzione pronta all'uso, senza bisogno di alcun esborso per il cartellino. Il suo arrivo porterebbe con sé anche uno spunto tattico non banale: essendo mancino di piede, nella difesa di Kosta Runjaic andrebbe naturalmente a occupare il ruolo oggi affidato a Oumar Solet.

Solet, un futuro ancora da scrivere

È proprio questo il punto che apre un interrogativo sulle prossime mosse dell'Udinese. L'interesse per Juan Jesus potrebbe nascere dall'idea di spostare Solet sul centro-destra, coprendo così il buco lasciato da un'eventuale uscita di Kristensen. Ma resta valida anche un'altra ipotesi: che la società si stia cautelando in vista di una possibile cessione dello stesso Solet. Sarà il mercato a sciogliere questi dubbi sulle gerarchie difensive, ma un dato sembra ormai chiaro: in caso di addio di Kristensen, l'Udinese punterà su un difensore già pronto, e Juan Jesus resta uno dei nomi più caldi.