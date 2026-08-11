Lucumì, accelera la Juventus: accordo con l'agente ed ora assalto al Bologna

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Jhon Lucumì si conferma l'obiettivo numero uno per la difesa della Juventus. Da giorni il difensore sta attendendo l'affondo bianconero, a cui ha già dato la propria priorità. Nel frattempo, la Juventus continua a lavorare per limare le richieste del Bologna, che si aggirano sui 28 milioni di euro, ma in serata sono arrivate novità.

Lukumi-Juventus, si accelera

L'esperto di mercato Fabrizio Romano ha rivelato che Lucumì e la Juventus hanno già raggiunto un'intesa totale sul contratto. A questo punto la palla passa ai due club, con i bianconeri che nei prossimi giorni dovrebbero recapitare un'offerta ufficiale al Bologna. A questo punto il club rossoblù dovrebbe aprire al trasferimento.