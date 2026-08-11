Lazio-Frattesi, si procede: la formula che ha sbloccato l'affare

vedi letture

Lazio e Inter trattano per Frattesi: prestito con obbligo di riscatto e percentuale sulla rivendita. In caso di addio tutto su Curtis Jones

Prosegue senza sosta il lavoro sul fronte cessioni dell'Inter, che nelle ultime ore ha avviato contatti concreti con la Lazio per il trasferimento di Davide Frattesi. I due club stanno impostando l'operazione su una base ben precisa: un prestito con obbligo di riscatto condizionato al raggiungimento di determinati parametri sportivi.

Lazio-Inter, come s'è sbloccato l'affare

Un dettaglio non secondario riguarda le condizioni economiche legate al futuro del centrocampista: all'interno dell'accordo che le due squadre stanno definendo, l'Inter si riserverebbe infatti una percentuale sulla futura rivendita di Frattesi. Non sarebbe un trasferimento qualunque per il centrocampista, cresciuto calcisticamente nel vivaio della Roma prima di esplodere al Sassuolo e approdare all'Inter nell'estate 2023.

Le mosse dell'Inter in caso di addio

Con l'eventuale cessione di Frattesi, l'Inter tornerebbe con decisione su Curtis Jones, centrocampista inglese del Liverpool individuato come rinforzo per completare il reparto mediano. Un'operazione che i nerazzurri hanno tutta l'intenzione di chiudere in tempi rapidi, anche per questo la cessione di Frattesi assume i contorni di una mossa propedeutica al colpo in entrata.