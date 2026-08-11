Roma, c'è il colpaccio Rodrigo Mora: i dettagli di un affare da 50mln
Arrivano ulteriori aggiornamenti sull'asse di calciomercato Roma-Oporto. Al centro di tutto, il talento 19enne Rodrigo Mora, scelto dai giallorossi per rinforzare l'attacco di mister Gasperini. Secondo Sky Sport, il cambio della formula con cui stavano trattando le parti ha portato ad un'accelerata che a questo punto può risultare decisiva per la Roma.
Rodrigo Mora-Roma, c'è l'accordo verbale
Per Rodrigo Mora è stato infatti trovato l'accordo verbale, per un prestito oneroso con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni. La qualificazione della Roma in Champions League e le presenze del giocatore sono le condizioni che possono far scattare l'obbligo di riscatto. La cifra complessiva, tra prestito e riscatto, sarà di 50 milioni di euro. Si appresta a concludersi nel migliore dei modi per i giallorossi una delle trattative di calciomercato più calde in queste ore in Europa
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Genoa
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro