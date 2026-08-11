Accostato al Napoli, su Frattesi spunta la Lazio: partita la trattativa con l'Inter

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In questo mercato dovrebbe muoversi anche Davide Frattesi, centrocampista dell'Inter che non sembra più nei piani di Chivu e che da tempo viene accostato al Napoli. Secondo quanto riferisce Matteo Moretto, infatti, la Lazio sarebbe forte sul centrocampista, in uscita dall'Inter, dopo averlo seguito già nella passata stagione.

Frattesi, spunta la Lazio

"La Lazio è forte su Davide Frattesi. Trattativa in corso tra le parti e buona sintonia tra Lazio e Inter. Presto nuovi contatti. Si lavora sulla base di un prestito che diventa obbligatorio a determinate condizioni", il messaggio social di Matteo Moretto, esperto di mercato, che svela una pista che può caratterizzare i prossimi giorni di Inter e Lazio.