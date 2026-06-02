Ufficiale Bologna, Tedesco è il successore di Italiano: il comunicato del club rossoblù

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Bologna, inizia l’era Tedesco: il tecnico raccoglie l’eredità di Italiano.

Il Bologna ha ufficialmente avviato un nuovo ciclo tecnico dopo la conclusione dell'esperienza di Vincenzo Italiano. La società rossoblù ha scelto di affidare la propria panchina a Domenico Tedesco, allenatore che nelle ultime stagioni ha maturato esperienze importanti a livello internazionale tra club e nazionali. Per il tecnico si tratta della prima avventura nel calcio italiano, una sfida che segna una tappa significativa della sua carriera.

Il Bologna riparte da Tedesco

Reduce dall'esperienza al Fenerbahçe, conclusa nell'aprile 2026, Domenico Tedesco arriva a Bologna dopo aver guidato anche club come Schalke 04 e RB Lipsia, oltre alla Nazionale del Belgio. La dirigenza rossoblù ha individuato nel tecnico il profilo ideale per raccogliere l'eredità lasciata da Vincenzo Italiano e proseguire il percorso di crescita intrapreso nelle ultime stagioni. L'obiettivo sarà mantenere alta la competitività della squadra e consolidare il Bologna tra le realtà più ambiziose del calcio italiano.

Il comunicato ufficiale del club felsineo

Il Bologna FC 1909 comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a Domenico Tedesco, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2028 con opzione per una stagione successiva. Nato a Rossano (CS) il 12/9/1985, nel corso della sua carriera da allenatore ha lavorato nei settori giovanili di Stoccarda e Hoffenheim, quindi ha guidato Erzgebirge Aue, Schalke 04, Spartak Mosca, Lipsia, Nazionale del Belgio e Fenerbahce.

Ha ottenuto un secondo e un quarto posto nella Bundesliga tedesca, un secondo posto nella Prem’er-Liga russa, ha raggiunto gli Ottavi di Finale ai Campionati Europei, e ha vinto due titoli: una Coppa di Germania (Lipsia 2021-22) e una Supercoppa di Turchia (Fenerbahce 2025). A livello di competizioni continentali, ha partecipato alla Champions League e anche all’Europa League, raggiungendo la semifinale nel 2021-22. Benvenuto Mister!"