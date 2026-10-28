Allarme infortuni per il Como, Fabregas: "Altro ko e non abbiamo più esterni"

Como, allarme sulle fasce: si ferma Addai

Cesc Fabregas deve fare i conti con l'infortunio di Addai, uscito acciaccato dalla sfida disputata ieri contro il Torino. Vittoria importante per i suoi ma anche un nuovo problema fisico per la formazione dell'ex Barcellona. L'attaccante del Como è entrato in campo nel secondo tempo, ma ha poi accusato un problema fisico le cui condizioni restano da valutare.

Fabregas: "Non abbiamo più esterni"

A confermare le difficoltà del momento è stato lo stesso Fabregas, che ha sottolineato le poche alternative a disposizione sulle corsie esterne: "Ora c'è l'infortunio di Addai e non abbiamo più esterni". Una situazione che complica le scelte del tecnico in vista dei prossimi impegni. Per conoscere i tempi di recupero del giocatore sarà necessario attendere gli aggiornamenti sulle sue condizioni fisiche.