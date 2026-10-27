Roma, che fatica! Soffre ma batte in rimonta il Cagliari: 4-2 all’Olimpico

La Roma supera il Cagliari per 4-2 dopo una partita ricca di emozioni. Nel finale decidono Mora e Malen, che regalano a Gasperini tre punti.

La Roma di Gian Piero Gasperini conquista una vittoria preziosa contro il Cagliari, imponendosi per 4-2 all’Olimpico al termine di una gara combattuta fino al finale. I giallorossi vanno sotto, rimontano nel primo tempo e, dopo aver subito il pareggio nella ripresa, trovano la forza per chiudere la partita negli ultimi minuti. A sbloccare il risultato sono gli ospiti con Nzola, che trasforma un calcio di rigore assegnato dall’arbitro Feliciani dopo la revisione al VAR per un fallo di mano di Pisilli sul colpo di testa di Adopo, sugli sviluppi di un corner. La reazione della Roma è immediata: tra il 15’ e il 21’ arrivano le reti di Lulli, a segno di testa su cross dalla sinistra di Molina, e di Pisilli, che si riscatta dopo l’episodio del rigore e completa il sorpasso su assist dello stesso Lulli.

Roma-Cagliari, il finale è decisivo: Mora e Malen firmano il 4-2

Nella ripresa i ritmi si abbassano e la partita sembra avviarsi verso un finale più tranquillo, ma negli ultimi dieci minuti succede di tutto. All’82’ Maldini trova il gol del 2-2 e riaccende le speranze del Cagliari, facendo tremare l’Olimpico. La Roma, però, reagisce ancora e nel giro di due minuti mette al sicuro il risultato. All’85’ Rodrigo Mora firma il 3-2 con un colpo di testa su assist di Ghilardi, mentre all’87’ è Malen a chiudere definitivamente i conti, tornando al gol e regalando tre punti fondamentali alla squadra di Gasperini. Per i giallorossi arriva così un successo sofferto ma importante, in attesa di conoscere il risultato dell’Inter, impegnata a Venezia.