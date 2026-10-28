Woltemade è la conferma che nel calcio non bisogna mai affrettare i giudizi
TuttoNapoli.net
Woltemade sta convincendo Spalletti e la Juve. Elogio de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola per un giocatore subito criticato dopo le prime partite, a conferma del fatto che serva sempre calma nei giudizi: "Luciano Spalletti non scende dal carro di Kolo Muani, ma ha iniziato ad aprire le iscrizioni anche per quello di Nick, il prestito last minute del mercato estivo.
Nel calcio tutto può cambiare in fretta e il nazionale di Jurgen Klopp lo dimostra una volta di più. Da riserva a “mister Europa” e adesso uomo della provvidenza. Il futuro di Woltemade è oggi. Nick non sarà un bomber e nemmeno un nove autentico, però basta e avanza in questo momento al tecnico bianconero per sentirsi più al sicuro in battaglia".
autore
Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
Pubblicità
Serie A
Copertina LiveAllegri in conferenza: "Frasi contro la Roma? Avrei detto, è condizionale. Vergara? Deve migliorare. Hojlund? Ha avuto 3 occasioni" di Redazione Tutto Napoli.net
Le più lette
Prossima partita
28 ott 2026 20:45
Serie A Enilive 2026-2027
Serie A Enilive 2026-2027
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Monza
|Napoli
In primo piano
Pierpaolo MatroneUfficialeInfortunio Badiashile, svolti gli esami: lesione di medio grado! I tempi di recupero
Arturo MinerviniTuttonapoliDa 0 a 10: l’accusa furiosa di Max a Gasp, la stron**ta su Anguissa, i 30mln bruciati e l'amara verità su Badiashile
Antonio NotoLiveAllegri in conferenza: “Due punti persi, peccato abbiamo anche difeso bene! Su Badiashile…”
Davide D'AlessioLiveNapoli-Roma 3-3 (28' Anguissa, 48' McTominay, 70' Soulè, 74', 89' Balerdi): il Napoli si fa raggiungere nel finale
Antonio NotoRizzetta in conferenza: “Il calcio è nei nostri piani! Vogliamo arrivarci, con ADL o attraverso un'altra strada”
Arturo MinerviniDa 0 a 10: il nuovo devastante centravanti, gli imbarazzanti commenti su De Bruyne, la Mandrakata di Allegri e il record di Politano
Pierpaolo MatroneLiveAllegri in conferenza: "Anche oggi tanti tiri, in A 3° per xG! Per il campionato serve un mese. Su KDB..."
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com