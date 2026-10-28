Woltemade è la conferma che nel calcio non bisogna mai affrettare i giudizi

Woltemade sta convincendo Spalletti e la Juve. Elogio de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola per un giocatore subito criticato dopo le prime partite, a conferma del fatto che serva sempre calma nei giudizi: "Luciano Spalletti non scende dal carro di Kolo Muani, ma ha iniziato ad aprire le iscrizioni anche per quello di Nick, il prestito last minute del mercato estivo.

Nel calcio tutto può cambiare in fretta e il nazionale di Jurgen Klopp lo dimostra una volta di più. Da riserva a “mister Europa” e adesso uomo della provvidenza. Il futuro di Woltemade è oggi. Nick non sarà un bomber e nemmeno un nove autentico, però basta e avanza in questo momento al tecnico bianconero per sentirsi più al sicuro in battaglia".