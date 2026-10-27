Napoli su Varela, numeri da record al Monza: nessuno segna più di lui in Italia

Varela, accostato al Napoli, segna ancora: 7 gol in Serie A e 9 stagionali. È il più prolifico in Italia insieme a Malen.

Gustavo Varela continua a stupire in Serie A e a confermarsi uno dei protagonisti di questo avvio di stagione. L'attaccante del Monza, accostato al Napoli in chiave mercato, è andato a segno anche contro il Torino, raggiungendo quota 7 gol nel campionato 2026/27. Un rendimento che lo porta a una sola rete dal record di marcature realizzate da un calciatore brianzolo in una singola stagione nella massima serie italiana. Il primato appartiene attualmente ad Andrea Colpani, autore di 8 gol nell'annata 2023/24. Varela ha dunque già l'opportunità di eguagliare e successivamente superare un traguardo storico per il club, confermando le proprie qualità realizzative proprio alla vigilia della sfida contro gli azzurri di Massimiliano Allegri.

Varela-Napoli, numeri impressionanti: 9 gol stagionali come Malen della Roma

Il dato più significativo riguarda il rendimento complessivo di Gustavo Varela, che ha già realizzato 9 reti considerando tutte le competizioni della stagione 2026/27. Nessun giocatore appartenente a un club professionistico italiano ha fatto meglio finora: l'attaccante del Monza condivide infatti il primato con Donyell Malen della Roma, anche lui a quota 9 gol. Numeri che rendono ancora più interessante il profilo del calciatore accostato al Napoli e che testimoniano la sua capacità di incidere con continuità sotto porta. La formazione azzurra dovrà prestare particolare attenzione a Varela nella trasferta del Brianteo, dove il giocatore avrà l'occasione di raggiungere il record di Colpani e confermare il suo straordinario momento di forma.