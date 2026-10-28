Monza-Napoli, le scelte di Juric secondo Sky: "Le ultime sugli ex azzurri"

Monza, le ultime sulla probabile formazione

Il Monza si prepara alla prossima sfida con il 3-4-2-1 come sistema di riferimento. Juric sembra intenzionato a confermare gran parte dell'assetto già visto nell'ultima uscita, con qualche dubbio ancora da sciogliere soprattutto sulla trequarti. Tra i pali è atteso Törnqvist, mentre il reparto arretrato dovrebbe essere composto da Goglichidze, Lucchesi e Carboni.

Robinson in vantaggio su Ngonge

L'unico ballottaggio riguarda la posizione alle spalle della punta. Robinson, infatti, sarebbe in vantaggio su Ngone per affiancare Mota Carvalho sulla trequarti, alle spalle di Varela, indicato come riferimento offensivo. Juric sembra dunque orientato a puntare su una soluzione che garantisca supporto alla manovra offensiva, mantenendo invariato l'impianto tattico della squadra.

Le possibili scelte a centrocampo

In mezzo al campo non ci sarà Folorunsho, che non è stato convocato. Sulle corsie esterne sono attesi Birindelli e Mangas, mentre al centro potrebbero trovare spazio Akinsanmiro e Foe Ondoa. Quest'ultimo è in corsa per completare il reparto insieme ai compagni, in un settore del campo che dovrà assicurare equilibrio e sostegno sia alla fase difensiva sia alle ripartenze. Per il resto, Juric sembra intenzionato a confermare la difesa schierata nella gara persa per 3-2 contro il Torino, puntando sulla continuità per cercare risposte positive dalla squadra.

MONZA (3-4-2-1): Törnqvist; Goglichidze, Lucchesi, Carboni; Birindelli, Akinsanmiro, Foe Ondoa, Mangas; Robinson, Mota Carvalho; Varela. All. Juric