Lazio al 1° posto, ma Gattuso vola basso: “Mancano 15 punti alla salvezza”

La Lazio vola dopo la vittoria sul Sassuolo, ma Gennaro Gattuso predica prudenza: “Dobbiamo pensare partita dopo partita”.

La Lazio vola in vetta alla classifica, ma Gennaro Gattuso non cambia obiettivo e continua a predicare prudenza. Dopo la super vittoria per 6-2 in casa del Sassuolo, il tecnico biancoceleste ha commentato la prestazione della squadra ai microfoni di Sky, sottolineando gli aspetti positivi e quelli ancora da migliorare: “Io in panchina mi diverto poco, devo guardare le cose che vanno bene e quelle che non vanno bene. Anche oggi non è stata una partita facile, siamo stati bravi a metterli in difficoltà. Abbiamo sofferto un po', siamo stati avvantaggiati dall'espulsione alla mezz'ora, ma non dobbiamo dimenticarci della partita di Monza”.

Gattuso elogia Noslin e ringrazia i tifosi della Lazio

Nonostante il primo posto, Gattuso non intende lasciarsi condizionare dalla classifica e mantiene un profilo basso: “Io continuo a ripeterlo: mancano 15 punti alla salvezza, poi dopo vediamo. Noi dobbiamo pensare partita dopo partita, neanche io sono abituato a stare così in alto. Dobbiamo rispettare gli avversari, lavorare con serietà e migliorare. Poi vedremo dove arriveremo”.

Il segreto dei risultati, secondo l'allenatore, è il lavoro quotidiano: “Il segreto è che andiamo a mille all'ora. Da quando sono arrivato abbiamo proposto qualcosa di nuovo e i ragazzi sono stati bravi. La sconfitta con il Mantova in Coppa Italia è stata una bella mazzata, ma la squadra ha continuato a lavorare. Non siamo abituati a essere così in alto: lavorare in un certo modo e vedere che quello che proponiamo sta funzionando ci ha dato una grandissima mano. Dobbiamo continuare così”.

Tra le note più positive c'è Noslin, apprezzato soprattutto per il contributo in fase di pressione: “Di Noslin mi piace come va a pressare, con forza e veemenza. Un avversario è sempre in apprensione quando vede un giocatore così. Mi sta piacendo tantissimo. Questo per me è importantissimo: sta facendo una mole di lavoro incredibile”.

Gattuso ha poi dedicato un pensiero ai tifosi biancocelesti, presenti in massa anche in trasferta: “Sul 6-2, quando ero più rilassato, ho chiuso gli occhi e mi sono immaginato cosa potrebbe darci l'Olimpico. Sarei ipocrita a non dire la verità: voglio ringraziare i tifosi. È martedì e vedere 10mila persone a oltre 400 chilometri è merito di quello che stanno facendo i ragazzi. Noi dobbiamo ringraziarli, sono stati incredibili”.

Infine, il tecnico ha affrontato il tema del rapporto tra il presidente Lotito e i sostenitori, auspicando uno stadio Olimpico pieno: “Io parlo con il presidente, le scelte le deve fare lui. È un uomo molto intelligente, è una scelta sua. Mi piacerebbe vedere l'Olimpico pieno, ma io non posso far cambiare idea al presidente e ai tifosi. Le scelte poi le fa il presidente, è un uomo grande e vaccinato”.