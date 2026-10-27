Il Torino accarezza la vittoria, poi si scioglie nel finale: il Como la ribalta e passa 3-1

Il Torino passa in vantaggio con Che Adams e sfiora più volte il raddoppio, ma il Como ribalta tutto negli ultimi 10 minuti. decisivi i cambi di Fabregas.

Il Torino accarezza la vittoria, ma crolla nel finale e lascia al Como tre punti preziosi. La squadra di Cesc Fabregas si impone per 3-1 dopo una gara ricca di occasioni, nella quale i granata erano riusciti a portarsi in vantaggio nel primo tempo. Dopo appena cinque minuti Douvikas trova la rete, annullata però per fuorigioco sull’imbucata di Milla. Il Torino risponde colpo su colpo e al 24’ sfrutta un errore della difesa lariana: Ramon perde palla in area dopo un tentativo di dribbling, Fitz-Jim ne approfitta e serve Che Adams, che firma l’1-0. Il Como prova a reagire con Douvikas e lo stesso Ramon, che non riescono a concretizzare le occasioni create, mentre Da Cunha sfiora il pareggio nel finale di frazione. Nella ripresa i padroni di casa aumentano la pressione: Caqueret colpisce la traversa su assist di Nico Paz, mentre Sanchez si oppone ai tentativi di Belghali e Gineitis. Anche Simeone centra il legno sugli sviluppi di un corner, con il portiere granata ancora protagonista. Dall’altra parte, Perri evita un’autorete di Comuzzo sul cross di Couto. Il Como continua ad attaccare e anche Baturina, appena entrato, sfiora il gol con una conclusione su calcio da fermo.

Como-Torino, rimonta nel finale: decisivi Ramon, Nico Paz e Baturina

La svolta arriva negli ultimi minuti, quando le sostituzioni di Fabregas fanno la differenza. Addai è costretto a fermarsi dopo circa venti minuti dal suo ingresso per un problema muscolare, ma il Como trova comunque la forza per ribaltare il risultato. All’81’ Nico Paz inventa un assist per Ramon, che si riscatta dopo l’errore del primo tempo e firma l’1-1. Sei minuti più tardi, al termine di un’azione sviluppata sulla destra, Couto mette in mezzo un cross che Nico Paz trasforma nel gol del sorpasso con un colpo di testa. Il Torino accusa il colpo e al 92’ subisce anche la terza rete: Vlasic, ormai stremato, serve involontariamente Baturina, che ne approfitta e chiude la partita sul 3-1. Una rimonta costruita nel finale dal Como, capace di sfruttare la qualità dei suoi uomini e le mosse dalla panchina per piegare un Torino combattivo fino all’ultimo.