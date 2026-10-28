Juve, niente turnover in vista del Napoli: le possibili scelte di Spalletti

Spalletti dunque non farà grosse rotazioni in vista della sfida di domenica al Napoli.

Luciano Spalletti prepara la sfida contro il Genoa tra emergenza infortuni e scelte tattiche. La Juventus, reduce dal successo per 2-0 contro il Lecce, dovrebbe presentarsi a Marassi con una formazione molto simile a quella schierata nell'ultimo turno di campionato. Come riferisce l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, le decisioni dell'allenatore sono condizionate anche dalle numerose assenze: "Un po' per scelta e molto per necessità (nove infortunati)", Spalletti sarebbe orientato a confermare gran parte dell'undici che ha ritrovato la vittoria domenica scorsa.

Spalletti, niente turnover in vista del Napoli

Sul piano tattico, la Juventus dovrebbe partire con un 3-5-2 elastico, pronto a trasformarsi in 3-5-1-1 oppure in 3-4-2-1 a seconda delle situazioni di gioco. Il principale dubbio riguarda il reparto offensivo, dove Alajbegovic è attualmente favorito su Kolo Muani per affiancare Woltemade. In difesa si va verso la conferma del terzetto composto da Gatti, Bremer e Lucumì, mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Kalulu e Cambiaso. A centrocampo spazio a McKennie, Douglas Luiz e Koopmeiners, con Sarr indicato come prima alternativa. Spalletti dunque non farà grosse rotazioni in vista della sfida di domenica al Napoli.