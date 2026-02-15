Atalanta, l'ex salta il Napoli? I tempi di recupero di Raspadori

Brutte notizie per l’Atalanta dopo la vittoria per 2-0 contro la Lazio allo Stadio Olimpico. Giacomo Raspadori è stato costretto a lasciare il campo all’86’ per un problema muscolare alla coscia sinistra, accusando un risentimento al flessore. L’attaccante, arrivato a gennaio dall’Atlético Madrid, ha dovuto abbandonare i compagni a sostituzioni esaurite, con un vistoso bendaggio applicato dallo staff medico. Gli esami diagnostici nei prossimi giorni chiariranno l’entità dell’infortunio, ma se dovesse essere confermata una lesione lo stop potrebbe protrarsi per 3-4 settimane, mettendo a rischio anche le prossime sfide di campionato contro Napoli e Sassuolo.

Di certo Raspadori salterà la trasferta di Dortmund contro il Borussia Dortmund, in programma martedì per l’andata dei playoff di UEFA Champions League. Un’assenza pesante per i bergamaschi, che dovranno fare a meno anche di Charles De Ketelaere: il trequartista è stato appena operato al menisco interno destro, lesionato al corno posteriore durante il riscaldamento prima della gara contro la Cremonese. Una doppia tegola che complica i piani dell’Atalanta in un momento cruciale della stagione, tra impegni europei e campionato.