Cremonese-Genoa, le formazioni: Djuric-Vardy dal 1'. De Rossi lancia Messias
Manca meno di un'ora allo Zini per la sfida salvezza che metterà di fronte Cremonese e Genoa, gara valida per la 25ª giornata di Serie A e in programma a partire dalle ore 15. Di seguito le formazioni ufficiali.
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto; Zerbin, Thorsby, Payero, Maleh, Pezzella; Vardy, Djuric.
A disposizione: Silvestri, Nava, Barbieri, Moumbagna, Bianchetti, Floriani Mussolini, Pavesi, vandeputte, Grassi, Folino, Bonazzoli, Sanabria.
Allenatore: Davide Nicola.
GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Messias; Vitinha, Colombo.
Allenatore: Daniele De Rossi.
