Tre punti pesanti per il Sassuolo: Udinese ribaltata in due minuti!

Successo pesantissimo per il Sassuolo, che nella gara delle 12.30 espugna il campo dell’Udinese imponendosi 2-1. La squadra guidata da Fabio Grosso ribalta una partita che si era messa in salita nel primo tempo, quando i friulani erano passati in vantaggio con Oumar Solet. I neroverdi, però, hanno cambiato marcia nella ripresa, trovando nel giro di due minuti le reti decisive firmate da Armand Laurienté e Andrea Pinamonti. Tre punti di enorme valore, che avvicinano sensibilmente l’obiettivo salvezza.

La prima frazione offre poche emozioni, a eccezione dell’iniziativa personale di Solet, bravo a partire dalla trequarti, entrare in area e battere il portiere con un preciso tocco di punta per l’1-0. Il Sassuolo fatica a rendersi pericoloso e non riesce quasi mai a impensierire Muric. Nella ripresa, però, l’inerzia cambia: al 57’ Laurienté firma il pareggio al termine di un’azione avviata da lui stesso e rifinita dal colpo di tacco illuminante di Pinamonti. Passano appena due minuti e lo stesso centravanti completa la rimonta con un colpo di testa su assist di Garcia. Nel finale l’Udinese trova anche il 2-2 con Bertola, ma il VAR annulla per un tocco di mano precedente. Da lì in avanti il risultato non cambia più e il Sassuolo può festeggiare una vittoria che sa di svolta.