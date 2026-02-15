Verona, doppia tegola in vista del Napoli: Orban sarà squalificato, Belghali a rischio
TuttoNapoli.net
Il Verona perde Gift Orban per la sfida di campionato al Bentegodi contro il Napoli del 28 febbraio. L'attaccante nigeriano è stato espulso all'11' di Parma-Verona per aver proteste veementi nei confronti dell'arbitro Pairetto. Orban, in rete su rigore nel 2-2 dell'andata al Maradona, proprio a contro il Napoli era entrato in diffida dopo aver rimediato il quarto cartellino giallo in campionato.
Altra tegola per gli scaligeri in vista della sfida contro la squadra di Antonio Conte, al 20' Rafik Belghali ha accusato un problema fisico che gli ha impedito di continuare la sfida contro il Parma. Nelle prossime ore verranno fissati gli esami strumentali per Belghali, che chiariranno l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero.
Pubblicità
Serie A
Copertina L'usura ha colpito anche McTominay, non ha recuperato: salta anche la Roma di Redazione Tutto Napoli.net
Le più lette
2 Inter-Juve, succede di tutto nel tunnel! Spalletti e Chiellini contro La Penna: “Partita falsata!”
Prossima partita
15 feb 2026 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Roma
In primo piano
Pierpaolo MatroneAlisson Santos si presenta: "Napoli, che sogno! Da Conte imparo molto. Su ruolo, città e lingua..."
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Basta discorsi arbitrali! Speriamo possano essere più coraggiosi. Tifosi unici a capire nostri sforzi"
Antonio NotoVergara: "Giocare a Napoli da napoletano è la cosa più facile che ci sia! Baratterei mio gol al Chelsea col passaggio del turno"
Arturo MinerviniDa 0 a 10: le clamorose gaffe in TV, le lacrime da pugno nello stomaco, la confessione di Conte e lo spray di Pollon di Scott
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Bravi a stare in piedi nonostante il forte vento contro. 400 vittorie in carriera? Fortuna... Su McT e Gilmour..."
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com