Verona, doppia tegola in vista del Napoli: Orban sarà squalificato, Belghali a rischio

vedi letture

Il Verona perde Gift Orban per la sfida di campionato al Bentegodi contro il Napoli del 28 febbraio. L'attaccante nigeriano è stato espulso all'11' di Parma-Verona per aver proteste veementi nei confronti dell'arbitro Pairetto. Orban, in rete su rigore nel 2-2 dell'andata al Maradona, proprio a contro il Napoli era entrato in diffida dopo aver rimediato il quarto cartellino giallo in campionato.

Altra tegola per gli scaligeri in vista della sfida contro la squadra di Antonio Conte, al 20' Rafik Belghali ha accusato un problema fisico che gli ha impedito di continuare la sfida contro il Parma. Nelle prossime ore verranno fissati gli esami strumentali per Belghali, che chiariranno l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero.