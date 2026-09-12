Atalanta-Cagliari, formazioni ufficiali: Rowe e Kessié dal 1', le scelte di Sarri e Pisacane
Sono state diramate le formazioni ufficiali di Atalanta-Cagliari, match valido per la quarta giornata di Serie A, in programma alle ore 20.45. Maurizio Sarri sceglie Kessié a centrocampo al posto dello squalificato Gaetano, e lancia Rowe dal primo minuto nel tridente con De Ketelaere e Scamacca, lasciando inizialmente in panchina Krstovic e Raspadori. Nei rossoblu, Fabio Pisacane non rischia Mina, recuperato ma destinato alla panchina: in difesa spazio a Rodriguez e Deiola, mentre Maldini e Fazzini agiranno ai lati di Mendy.
Le formazioni ufficiali di Atalanta-Cagliari
ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Kossounou, Scalvini, Kolasinac; Samardzic, Kessié, Ederson; De Ketelaere, Scamacca, Rowe. Allenatore: Maurizio Sarri.
CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Zé Pedro, Rodriguez, Deiola, Obert; Adopo, Winks, Romano; Maldini, Mendy, Fazzini. Allenatore: Fabio Pisacane.
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